Sucesos

Hombre sufre fractura en el cráneo tras ser atacado en Guanacaste

La Cruz Roja informó que la víctima del ataque es un hombre de 43 años

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre se debate entre la vida y la muerte tras haber sido víctima de un salvaje ataque, en el cual sufrió una grave fractura en su cráneo.

El hecho fue confirmado por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual detalló que la situación ocurrió a eso de las 7:40 p.m. de este jueves en el sector de Sardinal de Carrillo, en Guanacaste.

“Informan de un hombre adulto, el cual fue agredido con un objeto contuso en la cabeza, con posible fractura craneal”, detalló la Benemérita.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre fue trasladado en condición crítica al hospital de Liberia.

Debido a la gravedad de la herida que sufrió, el hombre fue llevado en condición crítica al hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia.

De momento, las autoridades no han brindado una versión clara de cómo habrían ocurrido los hechos y sobre el herido lo único que trascendió es que tendría unos 43 años.

Hombre atacado GuanacasteCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

