Hombre sufre fractura en el cráneo tras ser atacado en Guanacaste

Un hombre se debate entre la vida y la muerte tras haber sido víctima de un salvaje ataque, en el cual sufrió una grave fractura en su cráneo.

El hecho fue confirmado por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual detalló que la situación ocurrió a eso de las 7:40 p.m. de este jueves en el sector de Sardinal de Carrillo, en Guanacaste.

“Informan de un hombre adulto, el cual fue agredido con un objeto contuso en la cabeza, con posible fractura craneal”, detalló la Benemérita.

El hombre fue trasladado en condición crítica al hospital de Liberia.

De momento, las autoridades no han brindado una versión clara de cómo habrían ocurrido los hechos y sobre el herido lo único que trascendió es que tendría unos 43 años.