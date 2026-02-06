Sucesos

OIJ detiene a padres de bebé que falleció en clínica, a donde fue llevada por supuesto sarpullido

El OIJ informó que se trata de una pareja de panameños

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad panameña, fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que su hija de apenas un año falleciera en una clínica.

Así lo informó la oficina de prensa de la Policía Judicial, la cual indicó que la menor falleció la tarde de este jueves en una clínica en San Marcos de Tarrazú.

Pies de bebé
La menor falleció pocos minutos después de ser llevada a la clínica. (iStock)

En cuanto a la pareja, la Policía Judicial indicó que se trata de un hombre apellidado Abrego, de 28 años, y una mujer de apellido Santos, de 25, quienes son investigados por un presunto delito de abuso de patria potestad.

“En apariencia, la menor fue llevada hasta ese centro médico por sus propios padres, ya que supuestamente presentaba un sarpullido, pero minutos después falleció. De momento se detuvo a los padres de la bebé”, detalló el OIJ.

El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia y se determine su causa de muerte y si presentaba algún tipo de violencia.

Bebé fallecida TarrazúOIJPareja panameña detenida
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

