OIJ detiene a padres de bebé que falleció en clínica, a donde fue llevada por supuesto sarpullido

Un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad panameña, fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que su hija de apenas un año falleciera en una clínica.

LEA MÁS: Informes confidenciales delataron laboratorio de marihuana dentro de lujosa casa alquilada en Grecia

Así lo informó la oficina de prensa de la Policía Judicial, la cual indicó que la menor falleció la tarde de este jueves en una clínica en San Marcos de Tarrazú.

La menor falleció pocos minutos después de ser llevada a la clínica. (iStock)

En cuanto a la pareja, la Policía Judicial indicó que se trata de un hombre apellidado Abrego, de 28 años, y una mujer de apellido Santos, de 25, quienes son investigados por un presunto delito de abuso de patria potestad.

LEA MÁS: La desgarradora forma en que tíos de Isaac Alvarado identificaron su cuerpo

“En apariencia, la menor fue llevada hasta ese centro médico por sus propios padres, ya que supuestamente presentaba un sarpullido, pero minutos después falleció. De momento se detuvo a los padres de la bebé”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Policías rescatan a niño de 3 años que caminaba descalzó y en pañales por Sagrada Familia

El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia y se determine su causa de muerte y si presentaba algún tipo de violencia.