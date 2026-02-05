Sucesos

Informes confidenciales delataron laboratorio de marihuana dentro de lujosa casa alquilada en Grecia

Una sospechosa de apellido Prado, de 27 años, fue detenida la mañana de este jueves por el OIJ

Por Adrián Galeano Calvo

Una lujosa casa, ubicada dentro de una propiedad de al menos 1000 metros cuadrados en Los Ángeles de Grecia, escondía en su interior un oscuro negocio.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual reveló que dentro de ese inmueble de alto valor se encontraba un enorme laboratorio de marihuana hidropónica.

Las autoridades descubrieron el ilícito negocio gracias a que recibieron varias informaciones confidenciales, las cuales dieron origen a una investigación que tuvo su punto más importante este jueves, cuando agentes del OIJ allanaron la vivienda.

Como resultado del operativo, los investigadores detuvieron a una mujer apellidada Prado, de 27 años, quien figura como sospechosa del delito de comercialización de estupefacientes.

Dentro de la vivienda se decomisaron más de 700 matas de marihuana. (Fiscal/Dentro de la vivienda se decomisaron más de 700 matas de marihuana.)

De acuerdo con la Fiscalía, Prado sería parte de un grupo criminal que habría alquilado dicha vivienda, la cual habrían acondicionado con sistemas de ventilación, iluminación artificial y aislamiento térmico para la reproducción y desarrollo de las plantas de cannabis, hasta que alcanzaran las condiciones necesarias para la producción de la droga.

“Ahí se encontraron aproximadamente 714 unidades de dichas matas, de distintos tamaños, así como ventiladores, sistemas de aire acondicionado, lámparas de luz blanca y extractores de aire. El conteo de la evidencia continúa en desarrollo.

“El caso se tramita dentro del expediente 26-000022-1104-PE, por infracción a la Ley sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En las próximas horas se tomará la declaración indagatoria a la imputada, para, posteriormente, realizar la solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de la zona”, detalló la Fiscalía.

