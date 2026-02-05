Esta es la carta que el fiscal Carlo Díaz le envió a la presidenta electa Laura Fernández

El fiscal general Carlo Díaz sorprendió a muchos al enviarle una carta directamente a la presidenta electa Laura Fernández, pese a que esta no ha iniciado su mandato de forma oficial.

Lejos de la polémica y los enfrentamientos que han marcado la “relación” entre Díaz y el presidente Chaves, el fiscal general envió el documento a Fernández para felicitarla y para promover un trabajo articulado en contra de la corrupción y el crimen organizado en pro del país.

“Me permito expresar mis sinceras felicitaciones por la confianza que el pueblo costarricense le ha conferido para ejercer la Presidencia de la República. Deseo que Dios le conceda sabiduría, discernimiento y fortaleza, para que su liderazgo contribuya a guiar al país hacia la unidad, la paz social y el reencuentro que la población necesita.

El fiscal general hizo pública este jueves, una carta que envió a la presidenta electa, Laura Fernández. (Foto: La Naci/Foto: La Nación)

“Costa Rica enfrenta hoy importantes desafíos que exigen madurez institucional, diálogo respetuoso y una visión compartida de país. En ese contexto, confío en que se abra una nueva etapa en la relación entre los Poderes de la República, basada en el respeto recíproco, la cooperación y la búsqueda permanente del bien común”, escribió Díaz.

El fiscal destacó que desde la Fiscalía General de la República están a disposición para trabajar de manera articulada con la administración de Fernández, eso sí, cada uno desde el ámbito de sus competencias constitucionales y legales.

“Esta lucha debe desarrollarse estrictamente dentro del marco del Estado de Derecho, la democracia y la paz social que históricamente han distinguido a la República de Costa Rica. En ese sentido, puede usted contar con la colaboración de este Ministerio Público, siempre sobre la base del respeto mutuo y de la independencia funcional que legalmente lo rige”.

Díaz también dijo que no tiene dudas acerca de que a ambos los une el amor por Costa Rica y el compromiso con el bienestar de la sociedad.

“Además, le garantizo que nuestra función se ejerce con absoluta objetividad, en estricto apego al mandato legal y al juramento constitucional rendido ante Costa Rica, sin instrumentalización alguna del ejercicio de nuestra función, tal y como lo ha sido y lo seguirá siendo”.