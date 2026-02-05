Sucesos

Esta es la carta que el fiscal Carlo Díaz le envió a la presidenta electa Laura Fernández

El fiscal Carlo Díaz le envió una carta a la presidenta electa Laura Fernández pese a que su mandato no ha iniciado oficialmente

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

El fiscal general Carlo Díaz sorprendió a muchos al enviarle una carta directamente a la presidenta electa Laura Fernández, pese a que esta no ha iniciado su mandato de forma oficial.

Lejos de la polémica y los enfrentamientos que han marcado la “relación” entre Díaz y el presidente Chaves, el fiscal general envió el documento a Fernández para felicitarla y para promover un trabajo articulado en contra de la corrupción y el crimen organizado en pro del país.

LEA MÁS: OIJ detiene a muchacha que habría amenazado de muerte a presidenta electa Laura Fernández

“Me permito expresar mis sinceras felicitaciones por la confianza que el pueblo costarricense le ha conferido para ejercer la Presidencia de la República. Deseo que Dios le conceda sabiduría, discernimiento y fortaleza, para que su liderazgo contribuya a guiar al país hacia la unidad, la paz social y el reencuentro que la población necesita.

El fiscal general hizo pública este jueves, una carta que envió a la presidenta electa, Laura Fernández.
El fiscal general hizo pública este jueves, una carta que envió a la presidenta electa, Laura Fernández. (Foto: La Naci/Foto: La Nación)

Costa Rica enfrenta hoy importantes desafíos que exigen madurez institucional, diálogo respetuoso y una visión compartida de país. En ese contexto, confío en que se abra una nueva etapa en la relación entre los Poderes de la República, basada en el respeto recíproco, la cooperación y la búsqueda permanente del bien común”, escribió Díaz.

LEA MÁS: Amenazas y agresiones: cae sospechoso de préstamos “gota a gota” en Pérez Zeledón

El fiscal destacó que desde la Fiscalía General de la República están a disposición para trabajar de manera articulada con la administración de Fernández, eso sí, cada uno desde el ámbito de sus competencias constitucionales y legales.

“Esta lucha debe desarrollarse estrictamente dentro del marco del Estado de Derecho, la democracia y la paz social que históricamente han distinguido a la República de Costa Rica. En ese sentido, puede usted contar con la colaboración de este Ministerio Público, siempre sobre la base del respeto mutuo y de la independencia funcional que legalmente lo rige”.

LEA MÁS: Desaparición de joven de 20 años alarma pues ocurrió en zona donde hallaron un cuerpo

Díaz también dijo que no tiene dudas acerca de que a ambos los une el amor por Costa Rica y el compromiso con el bienestar de la sociedad.

“Además, le garantizo que nuestra función se ejerce con absoluta objetividad, en estricto apego al mandato legal y al juramento constitucional rendido ante Costa Rica, sin instrumentalización alguna del ejercicio de nuestra función, tal y como lo ha sido y lo seguirá siendo”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Carlo Díaz Fiscal GeneralLaura Fernández presidenta electa
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.