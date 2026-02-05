Desaparición de joven de 20 años alarma pues ocurrió en zona donde hallaron un cuerpo

Un joven de 20 años permanece desaparecido en la misma zona de La Unión de Cartago donde la mañana de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida de un muchacho.

Se teme que se trate de Isaac Jesús Alvarado Campos, quien está desaparecido desde el 30 de enero cuando salió de su casa en Granadilla Norte de Curridabat para realizar un mandado y desde entonces no se volvió a saber de él. Desde ese día, su familia inició una intensa búsqueda ante la incertidumbre por su paradero.

Isaac Jesús Alvarado Campos, de 20 años, salió de su casa en Granadilla norte, Curridabat, para hacer un mandado. Foto: Wendy Campos para La Teja (Wendy Campos para La Teja/Wendy Campos para La Teja)

Sus familiares se encuentran en el cafetal, en Concepción, donde este jueves se dio el hallazgo de un muchacho de aproximadamente 20 años sin signos vitales y en estado de descomposición.

Wendy Campos, mamá de Isaac, conversó con La Teja días atrás y detalló lo último que sabe de su hijo. Agregó que él no es de vicios y tampoco tiene amigos, por lo que no creen que se haya ido de la casa.

“Mi hijo apenas está terminando la primaria; médicamente no le han diagnosticado nada, pero si hoy se le dice algo, mañana se le olvida, por eso le ha costado tanto”, dijo Campos.

Isaac trabaja como cogedor de café.

LEA MÁS: Hallan el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición en La Unión de Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió el caso y se encuentra en la escena, no obstante, hasta el momento no ha confirmado si la persona fallecida corresponde al joven desaparecido.