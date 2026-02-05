Sucesos

Hallan el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición en La Unión de Cartago

El joven fallecido tiene unos 20 años

Por Silvia Coto

El cuerpo de un muchacho de unos 20 años fue encontrado en La Unión, específicamente en el distrito de Concepción, en Cartago.

Según la información preliminar brindada por la Cruz Roja, la alerta se recibió por medio del 911. Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que el cuerpo del joven se encontraba en estado de descomposición.

Las autoridades judiciales realizan el levantamiento del cuerpo del joven. (Silvia Coto)

A la escena fue desplazada una unidad básica de la Benemérita, la cual se encargó de la valoración y la coordinación con las autoridades judiciales.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que encuentran realizando el levantamiento del cuerpo y será el que determine las causas de muerte.

