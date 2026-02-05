Sucesos

Muerte de bebito: autopsia aclarará por qué tiene un golpe en la cabeza y lo que se dice de los papás es impactante

La autopsia médico-legal será clave para establecer la causa y la manera de muerte del menor

Por Silvia Coto

La autopsia permitirá a los agentes del Organismo de Investigación Judicial determinar la causa de muerte de un bebé de cuatro meses de edad en Upala.

El caso ocurrió la mañana del miércoles en El Gavilán de Dos Ríos, en Upala.

Según el informe preliminar, el caso fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 10:20 a. m., lo que movilizó a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Upala hasta la escena.

Las autoridades están a la espera del resultado de la autopsia del bebé. (Silvia Coto)

Durante la inspección inicial del cuerpo, los agentes detectaron un pequeño golpe en la cabeza, motivo por el cual el menor fue trasladado a la Morgue Judicial.

Será mediante la autopsia médico-legal que se determine con exactitud la causa y la manera de la muerte, información clave para esclarecer los hechos.

Al parecer, los padres del bebé serían dos jóvenes de 14 y 16 años, y la versión que ha trascendido es que una de las personas de la casa tenía alzado al bebé y se le cayó.

Por este caso, de momento no hay personas detenidas, y la investigación continúa abierta a la espera de los resultados forenses.

