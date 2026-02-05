Muerte de bebito: autopsia aclarará por qué tiene un golpe en la cabeza y lo que se dice de los papás es impactante

La autopsia permitirá a los agentes del Organismo de Investigación Judicial determinar la causa de muerte de un bebé de cuatro meses de edad en Upala.

El caso ocurrió la mañana del miércoles en El Gavilán de Dos Ríos, en Upala.

Según el informe preliminar, el caso fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 10:20 a. m., lo que movilizó a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Upala hasta la escena.

Las autoridades están a la espera del resultado de la autopsia del bebé. (Silvia Coto)

Durante la inspección inicial del cuerpo, los agentes detectaron un pequeño golpe en la cabeza, motivo por el cual el menor fue trasladado a la Morgue Judicial.

LEA MÁS: Rayo cobra la vida de pescador en aguas de Sierpe, Puntarenas

Será mediante la autopsia médico-legal que se determine con exactitud la causa y la manera de la muerte, información clave para esclarecer los hechos.

LEA MÁS: La patria está de luto: dan a conocer identidad de fallecido en trágico accidente esta mañana

Al parecer, los padres del bebé serían dos jóvenes de 14 y 16 años, y la versión que ha trascendido es que una de las personas de la casa tenía alzado al bebé y se le cayó.

LEA MÁS: Rayo cobra la vida de pescador en aguas de Sierpe, Puntarenas

Por este caso, de momento no hay personas detenidas, y la investigación continúa abierta a la espera de los resultados forenses.