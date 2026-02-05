CNE declara alerta verde en casi todo el país por efectos de frente frío #14

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) tomó una importante decisión ante la llegada del frente frío #14, cuya influencia empezaría a sentirse en el territorio nacional a partir de la noche de este jueves.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, explicó que tras realizar un análisis de la situación tomaron la decisión de declarar alerta verde para todo el país, excepto el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

Los efectos del frente frío #14 se extenderían hasta el fin de semana. (Rafael Pacheco Granados)

“El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) nos ha informado que habrá un aumento significativo en los vientos, los cuales pueden alcanzar hasta cien kilómetros por hora (100 km/h) en diferentes regiones como en el Pacífico Norte”, destacó Picado.

Según los expertos, este nuevo frente frío también podría generar algunas lluvias, principalmente en la zona norte y el Caribe. Además, las bajas temperaturas se mantendrían en la mayoría del país y se prevé un aumento en el oleaje.

“Por eso la CNE hace un llamado a la población para que permanezca atenta a su alrededor, principalmente si están cerca de postes de tendido eléctrico, árboles y rótulos que podrían caer debido a fuertes vientos”, destacó Picado.

De acuerdo con el IMN, los efectos del frente frío se extenderían hasta este fin de semana y se esperan temperaturas frescas, aunque no tan extremas como las registradas con el empuje frío #13.