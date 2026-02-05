Sucesos

Policías rescatan a niño de 3 años que caminaba descalzó y en pañales por Sagrada Familia

El niño quedó al cuidado del Pani pues los oficiales no lograron encontrar a ningún familiar

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Unos oficiales de la Fuerza Pública estuvieron ante una desgarradora escena la tarde de este miércoles, cuando realizaban un recorrido preventivo en el sector de Sagrada Familia, en San José.

En medio de una de las calles de esa localidad, los uniformados encontraron a un niño de apenas 3 años, quien caminaba completamente solo.

LEA MÁS: Esta es la carta que el fiscal Carlo Díaz le envió a la presidenta electa Laura Fernández

Así lo dio a conocer este jueves el Ministerio de Seguridad Pública, el cual confirmó que los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública se encargaron de resguardar al menor.

“De acuerdo con información preliminar, el niño caminaba descalzo y vestía únicamente un pañal cuando fue observado por los agentes, quienes de inmediato se acercaron al niño y le brindaron auxilio”, destacó Seguridad.

Los oficiales se encargaron de resguardar al niño.

LEA MÁS: Desaparición de joven de 20 años alarma pues ocurrió en zona donde hallaron un cuerpo

Las autoridades señalaron que el niño presentaba signos visibles de alguna herida o afectación de salud.

“Los uniformados consultaron a vecinos y locales, pero no se logró ubicar algún familiar al momento, por lo que de inmediato se coordinó con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)”.

LEA MÁS: Hallan el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición en La Unión de Cartago

Seguridad dio a conocer que se maneja una versión preliminar que indica que el niño, en apariencia, habría estado bajo la responsabilidad de una cuidadora junto con su hermana de 13 años y, al parecer, la mayor de edad habría abandonado el sitio en donde se encontraban.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Niño solo Sagrada FamiliaNiño descalzo Sagrada Familia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.