La desgarradora forma en que tíos de Isaac Alvarado identificaron su cuerpo

El hallazgo del cuerpo de un joven en un cafetal de Concepción, en La Unión de Cartago, tiene a la familia de Isaac Jesús Alvarado Campos con el corazón hecho pedazos y aferrada a una última y mínima esperanza, mientras las autoridades confirman científicamente la identidad del fallecido.

Verónica Campos, mamá del muchacho desaparecido desde el pasado 30 de enero, contó a La Teja que este jueves ella no había salido a buscar a su hijo cuando una llamada cambió por completo el rumbo del día. Una persona les avisó que habían encontrado un cuerpo en la zona donde durante días vecinos, familiares y grupos de rescate habían concentrado la búsqueda de Isaac.

Isaac Jesús Alvarado Campos, de 20 años desapareció el 30 de enero. Foto: Verónica Campos para La Teja (Wendy Campos para La Teja/Wendy Campos para La Teja)

“En la zona todos estaban pendientes del caso y rogaban porque apareciera con vida”, relató la madre, quien ha luchado incansablemente por encontrar a su hijo desde el primer día de su desaparición.

Ante la noticia, fueron los hermanos de la mamá quienes se trasladaron al cafetal para verificar la información.

Según contó doña Verónica, ellos reconocieron el cuerpo por la ropa y parte de la contextura física. Ella no pudo hacerlo. Al parecer, su familia prefirió evitarle ese impacto debido al estado del cuerpo.

“Los del OIJ me dijeron que hay que llevarlo a la morgue para que ellos nos confirmen si es mi hijo y lo puedan identificar científicamente, pero mis hermanos dicen que sí es, ellos no tienen duda”, expresó la madre, con la voz quebrada.

La noticia dejó a la familia con el alma desgarrada. Permanecieron en el sitio mientras los agentes judiciales realizaban el levantamiento del cuerpo.

Hallazgo de cuerpo en cafetal. Imagen Facebook Revista Granadilla (Cortesía/cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial informó la tarde de este jueves que el cuerpo fue trasladado a la morgue para determinar oficialmente la identidad y establecer la causa de muerte del joven, quien aparenta tener alrededor de 20 y 25 años y fue hallado sin signos vitales y en estado de descomposición.

El hallazgo también generó consternación entre los vecinos, ya que el cuerpo fue localizado en un cafetal donde recientemente han estado cortando las matas de café. A muchos les resulta extraño que no se hubiera encontrado antes, especialmente porque ese lugar ya había sido revisado en varias ocasiones por rescatistas, familiares y habitantes de la comunidad.

LEA MÁS: Cuatro días sin rastro de joven que salió a hacer un mandado y desapareció

Aunque confiesan que a veces pasa poca gente.

Isaac Jesús Alvarado Campos desapareció el 30 de enero, cuando salió de su casa en Granadilla Norte de Curridabat para realizar un mandado.

Desde entonces, no se volvió a saber de él. Su familia inició una intensa búsqueda marcada por la incertidumbre y la angustia.

Misteriosa desaparición

Días atrás, su mamá contó a La Teja que Isaac no era un muchacho de vicios ni de amistades, por lo que nunca pensaron que se hubiera ido por voluntad propia.

“Mi hijo apenas está terminando la primaria; médicamente no le han diagnosticado nada, pero si hoy se le dice algo, mañana se le olvida, por eso le ha costado tanto”, explicó.

Isaac trabajaba como cogedor de café, pero ante la falta de oportunidades empezó a hacer mandados, pues siempre fue un joven servicial y honrado. Ese día debía llegar al parqueo de la Irex, donde le pagarían. Sin embargo, llegó tarde y ya no le cancelaron.

LEA MÁS: Rayo cobra la vida de pescador en aguas de Sierpe, Puntarenas

“A la 1:14 de la tarde mi vecina llamó a mi hijo y él le dijo que ya iba para la casa. Un guarda nos dijo después que le indicó a Isaac que el muchacho que pagaba ya se había ido”, relató su mamá.

Supuestamente, lo vieron devolverse y debía bordear el cafetal. Las horas pasaron y el joven nunca llegó.

El celular de Isaac después de eso siempre estuvo apagado y una muchacha fue una de las últimas personas que lo vio y conversó con él en el cafetal.

El OIJ mantiene el caso bajo investigación y, por ahora, la familia tendrá que esperar por varias semanas los resultados de los forenses. Aunque en la escena varios de sus familiares también confirmaron que se trataba de él.