Cuatro días sin rastro de joven que salió a hacer un mandado y desapareció

Isaac Jesús Alvarado Campos, de 20 años, salió de su casa en Granadilla Norte, Curridabat, para hacer un mandado y desde entonces su paradero es incierto.

Wendy Campos, mamá del muchacho, conversó con La Teja y detalló lo último que sabe de su hijo. Agregó que él no es de vicios y tampoco tiene amigos, por lo que no creen que se haya ido de la casa.

“Mi hijo apenas está terminando la primaria, médicamente no le han diagnosticado nada, pero si hoy se le dice algo, mañana se le olvida, por eso le ha costado tanto”, dijo Campos.

Sostuvo que él trabajaba cogiendo café, pero hacía unas semanas lo había dejado porque le dijeron que no había más trabajo, por lo que se estaba dedicando a hacer mandados.

“Él antes trabajaba cogiendo café con la vecina y el esposo. El viernes 30 de enero, la vecina le pidió que si podía retirarle el pago de ella. Él salió de la casa como a las 11:20 de la mañana, salió sin desayunar porque ya era tarde, se cambió y se fue”.

Último contacto

“Tenía que llegar al parqueo de la Irex, ahí le pagaban. A la 1:14 de la tarde mi vecina llamó a mi hijo y él le dijo que ya iba para la casa. Había llegado tarde y no le pagaron; eso lo sabemos porque un guarda nos dijo que le indicó a Isaac que el muchacho que paga las cogidas de café ya se había ido”, manifestó la mamá.

Supuestamente lo vieron devolverse y debía bordear el cafetal. Las horas pasaban y el muchacho fue como si la tierra se lo hubiese tragado.

“Lo comenzamos a llamar y el celular salía apagado. Pasadas las seis de la tarde, fuimos a los alrededores del cafetal para buscarlo y nos decían que no lo vieron, pero una muchacha me dijo que ella estuvo hablando con él en el cafetal. Nos asustamos más porque él no tenía que entrar al cafetal, solo pasar al lado. Después de esto nos fuimos a denunciar al OIJ”, expresó la mamá.

La familia se ha dedicado a pegar volantes, a buscarlo y piden ayuda para dar con su paradero. Si usted ha visto a Isaac Jesús Alvarado Campos o sabe dónde está, puede llamar al 800-8000-645 del OIJ.

El OIJ mantiene la investigación abierta.