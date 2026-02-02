San José registra la temperatura más baja en los últimos 30 años, no va a creer en cuánto estamos

San José amaneció con un frío sin precedentes, al registrar la temperatura más baja en más de 30 años en la estación meteorológica ubicada en el Valle Central.

De acuerdo con los datos oficiales, el termómetro descendió hasta los 12,2 grados Celsius, cifra que se convierte en el mínimo histórico absoluto de esta estación, no solo para febrero, sino para cualquier época del año desde que se llevan registros.

Este valor marca un hito climático para la capital y evidencia la intensidad de las condiciones atmosféricas que afectan al país, caracterizadas por el ingreso de masas de aire frío y una alta presión en la región.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando las temperaturas continúan siendo notablemente bajas en el Valle Central.

Fuertes vientos por el empuje frío #13

Las autoridades piden precaución por los fuertes vientos que está provocando el paso del empuje frío #13 y el frente frío que avanza hacia el sur de Centroamérica.

La presión atmosférica sobre la región es sumamente elevada y, consecuentemente, se registran ráfagas de viento muy fuertes. Las velocidades más altas se presentan en La Cruz de Guanacaste con 100 kilómetros por hora (km/h) y 80 km/h en Carrillo; en otros puntos los máximos alcanzan 69 km/h en el Cerro Buenavista, barrio Aranjuez 60 km/h y Santa Ana 67 km/h.

Esta situación propicia cielo nublado y lluvias intermitentes en el Caribe y la zona norte.

Condiciones se mantendrán durante la semana

Estos efectos se mantendrán los primeros días de esta primera semana de febrero del 2026.

En el Valle Central los vientos andan entre los 50 km/h y los 75 km/h; en las partes montañosas de este sector pueden superar los 100 km/h. Además, se presentarán lloviznas.

“Se pronostica una reducción de las temperaturas hacia el centro y norte del país, así como en regiones del Caribe. En la Gran Área Metropolitana (GAM) podrían presentarse temperaturas mínimas inferiores a los 15 °C, y por debajo de los 10 °C en zonas montañosas, mientras que en las áreas bajas del Caribe y la zona norte los valores se ubicarían entre 16 °C y 18 °C”, señalaron en el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).