Mañana fría acompaña el arranque de las elecciones en diferentes zonas del país

La Gran Área Metropolitana (GAM) amaneció con temperaturas bajas este domingo, con especial incidencia en sectores como Coronado, Cartago y Tibás.

En algunas zonas incluso hay llovizna y las fuertes ráfagas provocan un frío fuerte.

En otras zonas del país, como Pérez Zeledón, se mantienen condiciones ventosas, aunque con presencia de sol. Estas condiciones responden al paso del empuje frío #13 y al segundo frente frío que actualmente afectan a Costa Rica.

Estas condiciones se esperan para todo el domingo, por lo que es importante que salga con un buen suéter a emitir su voto en estas elecciones del 2026.

Según el pronóstico, el rápido desplazamiento del empuje frío #13 provocará un aumento considerable de la presión atmosférica, especialmente entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando la línea frontal del frente frío se ubicará sobre Costa Rica.

Para este domingo, se prevén ráfagas de 50 kilómetros por hora (km/h) a 85 km/h en el Valle Central y de 80 km/h a 110 km/h en sectores montañosos de Guanacaste, incluso de forma ocasional en zonas bajas.

Para el domingo, la probabilidad de lluvia será alta en el Caribe Sur y parte del Caribe Norte, mientras que la zona norte presentará lluvias dispersas. En el Valle Central se esperan lloviznas y lluvias en sectores del este, norte y montañas del sur, principalmente en la mañana, con posibilidad de que se extiendan hacia el oeste.

El Pacífico Sur, especialmente en los alrededores del golfo Dulce, podría registrar aguaceros aislados.

Además, este evento traerá un descenso marcado de las temperaturas. En la GAM las mínimas podrían bajar de los 15 °C, mientras que en zonas montañosas se estiman valores menores a los 10 °C. En el Caribe y la zona norte, las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 18 °C.

Las autoridades recomiendan a la población salir bien preparada a votar, con abrigo, precaución ante los vientos fuertes y atención a las condiciones de lluvia, especialmente en zonas montañosas y carreteras expuestas.