Privados de libertad se quedarán sin visita conyugal este domingo

Medida aplica en todos los centros penitenciarios del país por el proceso electoral interno

Por Alejandra Morales

Los privados de libertad en toda Costa Rica no recibirán visita conyugal ni visita general este domingo 1 de febrero de 2026, informó el Ministerio de Justicia y Paz.

La suspensión aplica para todos los centros penitenciarios y responde a que este día se realizarán las votaciones nacionales en las que participan personas privadas de libertad, un proceso que requiere condiciones especiales de organización, seguridad y logística dentro de las cárceles.

Medida aplica en todos los centros penitenciarios del país por el proceso electoral interno. Foto: Ilustrativa (Shutterstock/Shutterstock)

Según explicó el Ministerio, la medida es temporal y busca garantizar el ejercicio del derecho al voto de esta población, en apego a los principios democráticos y al marco legal vigente.

Las autoridades solicitaron la comprensión de las familias y de la ciudadanía, al señalar que esta suspensión es necesaria para asegurar que el proceso electoral se desarrolle de manera ordenada y segura.

Finalmente, el Ministerio de Justicia y Paz agradeció la colaboración y el entendimiento de todas las personas involucradas ante esta decisión.

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

