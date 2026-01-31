Privados de libertad se quedarán sin visita conyugal este domingo

Los privados de libertad en toda Costa Rica no recibirán visita conyugal ni visita general este domingo 1 de febrero de 2026, informó el Ministerio de Justicia y Paz.

La suspensión aplica para todos los centros penitenciarios y responde a que este día se realizarán las votaciones nacionales en las que participan personas privadas de libertad, un proceso que requiere condiciones especiales de organización, seguridad y logística dentro de las cárceles.

Medida aplica en todos los centros penitenciarios del país por el proceso electoral interno. Foto: Ilustrativa (Shutterstock/Shutterstock)

Según explicó el Ministerio, la medida es temporal y busca garantizar el ejercicio del derecho al voto de esta población, en apego a los principios democráticos y al marco legal vigente.

Las autoridades solicitaron la comprensión de las familias y de la ciudadanía, al señalar que esta suspensión es necesaria para asegurar que el proceso electoral se desarrolle de manera ordenada y segura.

Finalmente, el Ministerio de Justicia y Paz agradeció la colaboración y el entendimiento de todas las personas involucradas ante esta decisión.