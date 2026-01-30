Defensoría vigilará accesibilidad y apertura de centros de votación

La Defensoría de los Habitantes desplegará un equipo de observadores para las elecciones de este domingo 1.° de febrero.

El grupo estará conformado por personal de la Defensoría, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y más de 400 jóvenes acreditados.

Su labor consistirá en observar la apertura y cierre de varios centros de votación ubicados en 75 cantones del país, así como anotar las condiciones de accesibilidad, información y señalización, entre otros elementos necesarios para el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas indígenas, personas privadas de libertad y pacientes del hospital de salud mental.

La Defensoría de los Habitantes desplegará un grupo de observadores para que vigilen las elecciones del 1 de febrero. Los integrantes estarán en 75 cantones del país. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ)

¿Cómo se puede identificar a este equipo?

Los representantes estarán identificados con chaleco y gorra con el logo de la Defensoría y de organizaciones aliadas.

Estarán presentes en estos cantones, según la provincia:

San José: San José centro, Acosta, Alajuelita, Aserrí, Curridabat, Desamparados, Dota, Escazú, Goicoechea, León Cortés, Montes de Oca, Mora, Moravia, Pérez Zeledón, Puriscal, Santa Ana, Tarrazú, Tibás y Coronado.

Cartago: Cartago centro, Alvarado, El Guarco, Jiménez, La Unión, Oreamuno, Paraíso y Turrialba.

Alajuela: Alajuela centro, Atenas, Grecia, Guatuso, Los Chiles, Naranjo, Orotina, Palmares, Poás, San Carlos, San Ramón, Sarchí, Upala y Zarcero.

Heredia: Heredia centro, Barva, Belén, Flores, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santa Bárbara, Santo Domingo y Sarapiquí.

Guanacaste: Bagaces, Cañas, Carrillo, La Cruz, Liberia, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz y Tilarán.

Limón: Limón centro, Guácimo, Matina, Pococí, Siquirres y Talamanca.

Puntarenas: Puntarenas centro, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Esparza, Garabito, Golfito, Osa y Quepos.

Además, visitarán tres centros penitenciarios: el Centro de Atención Institucional Vilma Curling, Jorge Arturo Montero y Terrazas, y el Hospital Nacional de Salud Mental para observar el ejercicio del sufragio.

Los observadores electorales de la Defensoría visitarán centros penitenciarios, el Hospital Nacional de Salud Mental y hogares de larga estancia donde se encuentran adultos mayores y personas con discapacidad. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

También irán a 23 hogares de larga estancia en los que hay personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Decenas de voluntarios estarán en cinco distritos electorales de territorios indígenas.

¿Qué aspectos observarán?

Los observadores electorales de la Defensoría observarán si la mesa de votación abrió a la hora prevista, si las personas con movilidad reducida por discapacidad física o sensorial tuvieron o no inconvenientes para ingresar a su centro de votación, si el espacio físico fue adecuado para ejercer el voto, si estaba a la vista el padrón electoral y a una altura accesible para personas en sillas de rueda, entre otros aspectos.

Cada una de las personas observadoras deberá llenar un formulario digital, cuyos datos serán procesados por la Defensoría y luego, se le brindará un informe al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

