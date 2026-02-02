Dos sujetos son sospechosos de matar a un hombre frente a su pareja cuando salían a comprar pan

Dos sujetos fueron detenidos este martes por agentes del OIJ de La Unión, como sospechosos de participar en el homicidio de un hombre de apellido López Sanabria, de 27 años, en un hecho que generó profunda indignación por la forma en que se dio el ataque.

De acuerdo con la investigación, la víctima habría sido asesinada frente a su pareja, cuando ambos salieron a comprar pan, en San Rafael de La Unión, Cartago, momento en el que fue interceptado por los agresores que viajaban en moto, mientras su acompañante presenciaba la escena.

LEA MÁS: La violencia no da tregua en el sur de San José otro homicidio sacude Sagrada Familia

La víctima de apellidos López Sanabria, fue atacada a balazos por hombres que iban en moto. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Balazos alertaron a vecinos de Moravia y hallaron a un veinteañero muerto con disparos en la cara

Estos hechos ocurrieron el 19 de noviembre del 2025.

Mientras que las detenciones ocurrieron la mañana de este lunes 2 de febrero, mediante dos allanamientos simultáneos: uno en el Alto de San Blas, donde fue capturado un sujeto de 22 años, y otro en el centro de Tres Ríos, donde cayó un segundo sospechoso de 25 años, los apellidos de ellos no han trascendido.

Ambos hombres quedaron a las órdenes del Ministerio Público, mientras el OIJ continúa con las diligencias para fortalecer el caso y determinar el grado de participación de cada uno.