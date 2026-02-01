Sucesos

Balazos alertaron a vecinos de Moravia y hallaron a un veinteañero muerto con disparos en la cara

Crimen ocurrió la madrugada de este domingo en San Jerónimo de Moravia

Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Vargas, de 22 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo 1.° de febrero en San Jerónimo de Moravia, en San José.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta inicial fue recibida a las 12:35 a. m.; sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que atendió el caso tras recibir el aviso a la 1:17 a. m.

Cinta amarilla
Crimen ocurrió la madrugada de este domingo en San Jerónimo de Moravia. Foto: Ilustrativa (Juan R. Costa)

“Vecinos habrían escuchado varias detonaciones y alertaron a la Fuerza Pública, quienes encuentran el cuerpo de la víctima en la vía pública, con varios impactos en el rostro”, indicaron desde la oficina de prensa del OIJ.

El cuerpo de Vargas fue localizado en vía pública, y la escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, quienes mantienen el caso en investigación para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables de este homicidio.

