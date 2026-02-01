Riña entre dos hombres terminó en un homicidio en Upala

Una riña entre dos hombres terminó convirtiéndose en un violento homicidio a machetazos la mañana de este domingo 1 de febrero en Upala, Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que recibió la alerta a las 10:11 a. m., tras el reporte de una persona gravemente herida.

“Se atiende a un hombre adulto con varias heridas en el tórax, el abdomen y la espalda, el cual estaba sin signos vitales”, indicaron desde la oficina de prensa de la Benemérita.

La víctima falleció en el sitio tras sufrir múltiples heridas. Foto: Archivo (IStock)

La víctima, en apariencia, sería un hombre de apellido Anchía, pero la identidad aún no ha sido confirmada, él quedó postrado boca abajo en el lugar del ataque.

Las autoridades detuvieron a un sujeto de apellido Urbina como sospechoso de este violento ataque.

El hombre no portaba camisa y presentaba heridas de gran magnitud, en varias partes de su cuerpo, las cuales le provocaron la muerte en el sitio.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.