Joven recibió al menos 15 disparos en Paso Ancho: uno le impactó la cara y está grave

A un muchacho de apellido Estrada, de 21 años, le dispararon en más de 15 ocasiones, y uno de los impactos lo alcanzó en el rostro.

La agresión ocurrió en Paso Ancho de San Sebastián, en San José, cerca de las 8:06 p. m. de este sábado 31 de enero, momento en el que la Cruz Roja recibió la alerta.

“El ofendido se encontraba en vía pública y es abordado por varios sujetos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones, logrando impactarlo en una de estas en el rostro”, indicaron desde la oficina de prensa del OIJ.

El joven fue trasladado en condición grave al hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo atención médica.

Violencia en San José

En San José se contabilizan 14 homicidios en los primeros días del 2026. En esta comunidad se han registrado dos dobles homicidios en los últimos días.

El hecho más reciente ocurrió la noche del jueves 29 de enero, en las cercanías de la rotonda de Paso Ancho, donde fueron asesinados Gerrmay Li Romero, de 19 años, y Kendall Caicedo Herrera, de 20. Ambos se encontraban dentro de un vehículo cuando les dispararon.

Asimismo, el 26 de enero, se registró otro doble homicidio contra dos hombres identificados con los apellidos Monge Guardia, de 46 años, conocido con el alias de Pelón, y Sánchez, de 60.