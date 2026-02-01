Sucesos

Macabro hallazgo en Santa Cruz: mujer aparece muerta en un estero

El hecho ocurrió la noche de este sábado en el distrito Veintisiete de Abril de Santa Cruz

Por Alejandra Morales

Un terrible hallazgo se registró a las 9:31 p. m. de este sábado 31 de enero en la comunidad de Veintisiete de Abril de Santa Cruz, Guanacaste, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer adulta dentro de un estero.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, se trata de una mujer de entre 40 y 45 años, quien no presentaba signos vitales al momento de ser atendida por los socorristas.

Cinta amarilla
El hecho ocurrió la noche de este sábado en Veintisiete de Abril de Santa Cruz. (Juan R. Costa)

Hallazgo de cuerpo localizado en el estero, una mujer adulta de aproximadamente 40 a 45 años sin signos de vida, con posibles heridas por arma blanca en la cabeza”, indicó la Cruz Roja mediante su informe oficial.

La escena quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho violento.

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

