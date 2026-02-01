Macabro hallazgo en Santa Cruz: mujer aparece muerta en un estero

Un terrible hallazgo se registró a las 9:31 p. m. de este sábado 31 de enero en la comunidad de Veintisiete de Abril de Santa Cruz, Guanacaste, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer adulta dentro de un estero.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, se trata de una mujer de entre 40 y 45 años, quien no presentaba signos vitales al momento de ser atendida por los socorristas.

El hecho ocurrió la noche de este sábado en Veintisiete de Abril de Santa Cruz. (Juan R. Costa)

“Hallazgo de cuerpo localizado en el estero, una mujer adulta de aproximadamente 40 a 45 años sin signos de vida, con posibles heridas por arma blanca en la cabeza”, indicó la Cruz Roja mediante su informe oficial.

La escena quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho violento.