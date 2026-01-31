Mataron a casi dos personas por día: enero de 2026 cierra con 51 homicidios en todas las provincias

Enero del 2026 cerró con 51 homicidios en Costa Rica, de acuerdo con las estadísticas oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esta cifra revela una realidad alarmante, pues en promedio mataron a casi dos personas al día durante el primer mes del año.

La violencia homicida se registró en todas las provincias del país, marcando un inicio de año con una frecuencia criminal que mantiene en alerta a las autoridades. El reporte confirma que la inseguridad no dio tregua en ninguna zona del territorio nacional, cerrando un enero cargado de sangre.

San José encabeza la lista con 14 asesinatos, seguida de Puntarenas con 13 casos. En Limón se contabilizaron 9 muertes violentas, mientras que Cartago reportó 8 homicidios. Por su parte, Alajuela y Guanacaste registraron 3 asesinatos cada una, y Heredia cerró el mes con un caso.

Enero del 2026 cierra con homicidios en todas las provincias del país. Foto: Rafael Pacheco (Foto Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)

En cuanto al perfil de las víctimas, los hombres continúan siendo la mayoría, con 46 fallecidos, mientras que cinco mujeres perdieron la vida de forma violenta durante enero.

Las armas de fuego fueron el método más utilizado, presentes en 40 de los homicidios registrados en el mes.

De momento, las autoridades no contabilizan muertes de personas inocentes relacionadas con estos hechos.

Aunque las cifras reflejan una disminución en comparación con enero del 2025, cuando se registraron 79 homicidios, es decir, 28 casos más.

Las autoridades judiciales mantienen en análisis estos datos como parte del seguimiento a los patrones de violencia que enfrenta el país, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cada uno de los casos y determinar sus causas.