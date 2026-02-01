Sucesos

Imprudencia extrema: carro arrastra a dos hombres en un colchón por calles de Tibás

El peligroso hecho ocurrió en León XIII y quedó grabado en video

Por Alejandra Morales

Una acción altamente peligrosa quedó grabada en video en León XIII, Tibás, donde un vehículo, aparentemente recién salido de agencia, circulaba por las calles del distrito jalando un colchón en el que viajaban dos hombres acostados.

Las imágenes muestran cómo los sujetos eran arrastrados sobre la carretera, exponiéndose a un grave riesgo de caer o salir expulsados, así como de provocar un accidente que pusiera en peligro a otros conductores y peatones.

Carro arrastra a dos hombres en un colchón por calles de León XIII

El hecho ocurrió incluso frente a la Cruz Roja local, sin que el conductor detuviera la marcha. Sin embargo, al llegar a un reductor de velocidad, conocido como “muerto”, el cable que sujetaba el colchón se soltó, provocando que ambos hombres rodaran sobre el asfalto.

Hasta el momento se desconoce si los involucrados resultaron con lesiones de consideración, pero el video ha generado preocupación por la imprudencia y el peligro que representó esta conducta en una vía pública.

Una acción altamente peligrosa quedó grabada en video en León XIII, Tibás. Foto: Captura de video
León XIIIimprudencia en León XIII
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

