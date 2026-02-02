La violencia no da tregua en el sur de San José otro homicidio sacude Sagrada Familia

La violencia sigue golpeando los barrios del sur de la capital, esta vez con un homicidio ocurrido en Sagrada Familia, en San José.

El hecho se registró a las 8:46 p. m., cuando un hombre de apellido Guevara, de 31 años, de nacionalidad nicaragüense, se encontraba en vía pública. En ese momento, dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar y le dispararon en una ocasión, impactándolo en la espalda.

La víctima falleció en el sitio producto de la herida por arma de fuego.

Nuevo crimen se suma a una seguidilla de ataques armados en la capital.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que mantiene el hecho en investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Este nuevo homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en los barrios del sur de la capital.

El sábado 31 de enero, en San Sebastián, un joven fue atacado a balazos en al menos 15 ocasiones, uno de los impactos en el rostro, lo que lo dejó en condición grave.

Asimismo, la noche del jueves 29 de enero, en las cercanías de la rotonda de Paso Ancho, fueron asesinados Gerrmay Li Romero, de 19 años, y Kendall Caicedo Herrera, de 20 años, quienes se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron atacados a tiros.

Además, el 26 de enero, se registró otro doble homicidio contra dos hombres identificados como Monge Guardia, de 46 años, conocido con el alias de “Pelón”, y Sánchez, de 60 años.

Las autoridades mantienen operativos e investigaciones activas, ante el incremento de hechos violentos que continúa generando preocupación entre los vecinos de esta zona del sur de San José.