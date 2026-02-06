Este fue el muchacho que murió al salir expulsado del carro que chocó contra un árbol

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del joven que falleció la madrugada de este viernes al salir expulsado de su vehículo luego de chocar contra un árbol.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que el ahora fallecido era un muchacho apellidado Monge, de 24 años, cuyo cuerpo quedó a varios metros del carro.

De acuerdo con la Cruz Roja, el mortal incidente se dio a eso de las 3:46 a.m. en La Sabana, San José, específicamente en la entrada al bulevar de Rohrmoser.

El muchacho falleció tras salir expulsado del carro. (WAZE C/Cortesía)

Por su parte, el OIJ indicó que de momento no se tiene claro qué fue lo que causó que Monge perdiera el control de su carro.

“Sobre la dinámica de los hechos, lo que se maneja preliminarmente es que la víctima conducía un vehículo liviano y circulaba sobre el bulevar de Rohrmoser en sentido este-oeste y, por razones que se investigan, habría perdido el control del automotor y colisionó contra un objeto fijo”, indicó el OIJ.

Para cuando los paramédicos de la Cruz Roja llegaron a la escena, ya no había nada que hacer por Monge, quien falleció de forma inmediata debido a las graves lesiones que sufrió.

La vía estuvo cerrada por varias horas mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo del muchacho y se retiraban los restos de su vehículo.