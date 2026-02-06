Hombre pierde la vida al salir expulsado de carro tras chocar contra árbol en Sabana

Un hombre perdió la vida de forma horrible la madrugada de este viernes, luego de que el carro que conducía se estrellara de frente contra un árbol.

LEA MÁS: MOPT cierra el paso por la ruta 32 debido a dos deslizamientos

El impacto fue tan violento que el cuerpo del hombre salió expulsado del vehículo y cayó a varios metros de este. Se desconoce si el ahora fallecido llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Un conductor de entre 35 y 40 años falleció la madrugada de este viernes luego de colisionar su vehículo contra un árbol en La Sabana. (WAZE C/Cortesía)

De acuerdo con la Cruz Roja, el mortal incidente se dio a eso de las 3:46 a.m. en La Sabana, San José, específicamente en la entrada al bulevar de Rohrmoser.

LEA MÁS: Clínica rompe el silencio tras allanamientos del OIJ por muerte de dos mujeres tras cirugías estéticas

En cuanto al ahora fallecido, de momento no ha trascendido su identidad, solo se sabe que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años.

LEA MÁS: OIJ detiene en Pavas a uno de los hombres de confianza del supuesto líder narco alias “Sobrino”

Dado que el accidente de tránsito ocurrió hace pocas horas, el paso por la zona se mantiene cerrado mientras las autoridades judiciales realizan las respectivas diligencias.