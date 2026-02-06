MOPT cierra el paso por la ruta 32 debido a dos deslizamientos

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que el paso por la ruta 32 estará cerrado hasta nuevo aviso.
Dicha entidad comunicó la decisión la noche de este jueves, indicando que esto se debe a dos deslizamientos que afectaron la transitada vía.
“Debido a la caída de material a la altura de los kilómetros 27 y 28, se procede con el cierre de la RN 32″.
En cuanto a la hora de apertura, el MOPT no dio a conocer el detalle, solo indicaron que apenas sea posible iniciarán con las labores para reabrir el paso por la carretera.
“La maquinaria ingresará a primera hora de este viernes para realizar las respectivas labores de limpieza”, detallaron.