OIJ detiene en Pavas a uno de los hombres de confianza del supuesto líder narco alias “Sobrino”

Por medio de un operativo realizado la tarde de este jueves en Pavas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró detener a un hombre que figura como uno de los altos mandos del grupo narco de un sujeto apellidado Vargas García, alias “Sobrino”.

La oficina de prensa de la Policía Judicial informó que desde las 4:30 p.m. se realizaron dos allanamientos en el sector de Pavas, San José. Trascendió que dichas diligencias se realizaron en una casa y en una especie de bodega.

“Como resultado, se detuvo a un hombre apellidado Salmerón, de 43 años, quien es sospechoso de infracción a la Ley de Psicotrópicos. “Aparentemente, este sujeto forma parte de una organización dedicada al tráfico nacional de drogas y, en apariencia, es uno de los altos mandos”, detalló la Policía Judicial.

Los dos allanamientos se realizaron la tarde de este jueves en Pavas. Foto OIJ. (OIJ/Los dos allanamientos se realizaron la tarde de este jueves en Pavas. Foto OIJ.)

Además de detener al sospechoso, durante el operativo los investigadores han logrado decomisar una pistola, un fusil AR-15 y dinero en efectivo. “Los agentes todavía se encuentran en el lugar realizando las revisiones de los inmuebles”, agregó el OIJ.

En cuanto a “Sobrino”, actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, tras haber sido detenido el pasado 29 de enero, cuando salía de un residencial en La Unión de Cartago.

De acuerdo con las autoridades judiciales, Vargas es sospechoso de liderar una poderosa banda dedicada al tráfico de drogas y que también estaría vinculada con varios homicidios.