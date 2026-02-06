Gatillero estuvo a punto de matar a muchacho inocente que se dirigía a abastecedor en Desamparados

Ir a un abastecedor en Desamparados, San José, casi le cuesta la vida a un joven inocente, pues tuvo la mala suerte de quedar en medio de una balacera desatada por un gatillero.

De milagro, el muchacho sobrevivió a la aterradora lluvia de balas; sin embargo, dos de los disparos lo impactaron, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro médico.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que los hechos ocurrieron a eso de las 7:30 p.m. de este jueves en el sector de Calle Fallas, en Desamparados.

Sobre la víctima colateral, la Policía Judicial dio a conocer que se trató de un muchacho apellidado Naranjo, de 25 años.

La balacera ocurrió la noche del jueves en calle Fallas, en Desamparados. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

“En apariencia, el ofendido se estacionó afuera de un abastecedor y al momento de bajarse del vehículo y dirigirse al negocio, se dio una balacera frente al lugar. Aparentemente un sujeto en motocicleta pasó disparando en varias ocasiones hacia el lugar e impactó a Naranjo”, detalló el OIJ.

De acuerdo con el informe de los investigadores judiciales, el muchacho recibió un disparo en la espalda y otro en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital San Juan de Dios.

En cuanto al gatillero, este logró darse a la fuga en su motocicleta pese al operativo que las autoridades realizaron tras la balacera.

De momento no se tiene claro cuál era el objetivo del sospechoso, lo único que el OIJ confirmó es que Naranjo fue una víctima colateral.