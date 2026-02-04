Trágico choque de motos deja tres muertos y una escena de terror en la Costanera Sur

Un fatal choque de dos motocicletas cobró la vida de tres personas en Punta Mala de Osa, sobre la carretera Costanera Sur, en la zona sur de Costa Rica.

La tragedia ocurrió este miércoles 4 de febrero. Según confirmó Steven Umaña, coordinador operativo de la Cruz Roja, la alerta ingresó al sistema 9-1-1 a las 9:50 a. m.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Cortés, de 68 años; una mujer de apellido Espinoza, de 62 años; y Josué Daniel Granados Porras, de 24 años. Los dos primeros fallecieron en el sitio, mientras que Granados murió posteriormente en el hospital Tomás Casas, en Osa.

Versiones no oficiales indican que Cortés y Espinoza eran esposos.

“Cortés y Espinoza viajaban en una motocicleta y, en apariencia, intentaron salir de una calle lateral hacia la carretera principal, momento en el que se produjo la colisión con la motocicleta conducida por Granados”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Producto del violento impacto, una de las víctimas salió expulsada y cayó a un río, también una de las motos. Las otras dos personas quedaron postradas en la vía, mientras que una de las motocicletas se incendió, dejando una escena de gran impacto para los testigos.

Los bomberos también colaboraron en la atención de esta tragedia.