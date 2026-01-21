OIJ identifica a motociclista fallecido y detalla cómo ocurrió la tragedia en Desamparados

Un motociclista de apellido Morales, de 34 años, es la víctima mortal de un accidente que ocurrió la noche de este martes 20 de enero en Desamparados, San José.

“Habría colisionado contra una valla divisoria y posteriormente contra un vehículo”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

La tragedia sucedió frente al Megasuper.

El joven de apellido Morales, de 34 años, falleció en Desamparados. (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) contabiliza más de 15 motociclistas fallecidos por accidentes en carretera en lo que llevamos de este 2026.

Las autoridades insisten en respetar los límites de velocidad para evitar más desgracias en carretera.

El accidente provocó alto congestionamiento vehicular en la zona.

