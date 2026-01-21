(Video) Así fue el choque del tren contra un tráiler ocurrido esta noche en Tibás

Un video que circula en redes sociales muestra cómo ocurrió el choque entre un tren y un tráiler la noche de este martes en Cinco Esquinas de Tibás.

En las imágenes se observa cuando el cabezal del tráiler se encuentra sobre la línea del tren, acomodándose para continuar su marcha. En ese momento, el tren se aproxima tocando la pitoreta, pero el conductor del vehículo pesado no logra salir de la vía a tiempo, por lo que la colisión fue inevitable.

Producto del impacto, el contenedor se volcó y quedó contra una malla perimetral. A pesar del fuerte estruendo que generó el choque, por fortuna no se reportaron personas heridas.

El Cuerpo de Bomberos informó que atendió la emergencia con motocicletas de primera intervención, unidades extintoras, ambulancia de soporte avanzado de vida y unidades de rescate avanzado.

Las autoridades se mantienen en el sitio realizando las diligencias correspondientes y regulando el tránsito en la zona.