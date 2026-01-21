Sucesos

(Video) Así fue el choque del tren contra un tráiler ocurrido esta noche en Tibás

Un video en redes sociales muestra el momento en que un tráiler invade la línea férrea en Cinco Esquinas de Tibás

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un video que circula en redes sociales muestra cómo ocurrió el choque entre un tren y un tráiler la noche de este martes en Cinco Esquinas de Tibás.

En las imágenes se observa cuando el cabezal del tráiler se encuentra sobre la línea del tren, acomodándose para continuar su marcha. En ese momento, el tren se aproxima tocando la pitoreta, pero el conductor del vehículo pesado no logra salir de la vía a tiempo, por lo que la colisión fue inevitable.

WhatsApp Video 2026-01-20 At 8.53.31 PM

Producto del impacto, el contenedor se volcó y quedó contra una malla perimetral. A pesar del fuerte estruendo que generó el choque, por fortuna no se reportaron personas heridas.

LEA MÁS: Balacera en Limón deja un fallecido frente a iglesia

El Cuerpo de Bomberos informó que atendió la emergencia con motocicletas de primera intervención, unidades extintoras, ambulancia de soporte avanzado de vida y unidades de rescate avanzado.

LEA MÁS: Rescatistas atienden choque de tren contra tráiler en Tibás

Las autoridades se mantienen en el sitio realizando las diligencias correspondientes y regulando el tránsito en la zona.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
trentibáschoque tren tráileraccidente por walmartchoque del trenvideo tren tibás
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.