Sucesos

Rescatistas atienden choque de tren contra tráiler en Tibás

Bomberos atienden la emergencia en Cinco Esquinas de Tibás

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un tren colisionó contra un tráiler en Cinco Esquinas de Tibás la noche de este martes.

El accidente se dio 150 metros al sur y 150 metros al este del Walmart.

LEA MÁS: Violento accidente cobra la vida de un hombre en Puerto Jiménez

Los bomberos atienden la emergencia en Tibás. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

El Cuerpo de Bomberos fue alertado de personas aparentemente heridas, por lo que atiende la emergencia con motocicletas de primera intervención, unidades extintoras, ambulancia de soporte avanzado de vida y unidades de rescate avanzado.

LEA MÁS: Doctor que atendió a mujer que falleció en clínica estética no es cirujano plástico, confirma el Colegio de Médicos

El accidente está provocando gran cantidad de presas en la zona y mantiene a los cuerpos de emergencia trabajando en el lugar.

Las autoridades solicitan precaución a los conductores que transitan por el sector.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Tibáschoque trentibás san joséaccidentechoque por walmart
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.