Rescatistas atienden choque de tren contra tráiler en Tibás

Un tren colisionó contra un tráiler en Cinco Esquinas de Tibás la noche de este martes.

El accidente se dio 150 metros al sur y 150 metros al este del Walmart.

Los bomberos atienden la emergencia en Tibás. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

El Cuerpo de Bomberos fue alertado de personas aparentemente heridas, por lo que atiende la emergencia con motocicletas de primera intervención, unidades extintoras, ambulancia de soporte avanzado de vida y unidades de rescate avanzado.

El accidente está provocando gran cantidad de presas en la zona y mantiene a los cuerpos de emergencia trabajando en el lugar.

Las autoridades solicitan precaución a los conductores que transitan por el sector.