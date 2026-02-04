Sucesos

Motociclista muere tras violenta colisión con pick up en Guanacaste

El accidente ocurrió la noche de este martes en el puente Santa Inés, en Liberia.

Por Silvia Coto

Un hombre perdió la vida la noche del martes, tras un choque entre una motocicleta y un vehículo tipo pick up en Guanacaste.

La emergencia se dio el puente Santa Inés, sobre la Ruta Nacional 1 (Interamericana Norte), en Liberia.

Un motociclista falleció en un accidente en Liberia
Un motociclista falleció en un accidente en Liberia (Cortesía/cortesía)

Al llegar al lugar, personal de la Cruz Roja al sitio, atendieron al motociclista; sin embargo, fue confirmado sin signos vitales en la escena, por las múltiples lesiones que sufrió.

Los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo y traslado a la Medicatura Forense.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

