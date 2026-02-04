Motociclista muere tras violenta colisión con pick up en Guanacaste

Un hombre perdió la vida la noche del martes, tras un choque entre una motocicleta y un vehículo tipo pick up en Guanacaste.

La emergencia se dio el puente Santa Inés, sobre la Ruta Nacional 1 (Interamericana Norte), en Liberia.

Un motociclista falleció en un accidente en Liberia (Cortesía/cortesía)

Al llegar al lugar, personal de la Cruz Roja al sitio, atendieron al motociclista; sin embargo, fue confirmado sin signos vitales en la escena, por las múltiples lesiones que sufrió.

Los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo y traslado a la Medicatura Forense.