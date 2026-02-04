Sucesos

Violenta mañana: Balacera deja tres fallecidos en Paso Ancho

Las víctimas, de entre 20 y 40 años, fueron halladas sin signos vitales en la vía pública.

Por Silvia Coto

Una balacera cobró la vida de tres hombres la mañana de este miércoles en Paso Ancho.

A las 5:23 a. m., la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta de personas heridas con arma de fuego en Paso Ancho en La Carbonera.

últimas horas cruz roja
últimas horas cruz roja (Cruz Roja/Cortesía)

De acuerdo con la información preliminar, en el sitio fueron ubicados tres hombres, con edades estimadas entre los 20 y 40 años, quienes se encontraban tendidos en la calle.

A la llegada del personal de emergencia, los tres pacientes fueron valorados; sin embargo, se confirmó que no tenían sin signos vitales en el lugar.

Varias personas que esperaban el bus tuvieron que correr a resguardarse de las balas.

Para la atención de esta emergencia se movilizó una unidad de soporte avanzado y dos unidades básicas de la Cruz Roja Costarricense. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para el inicio de la investigación correspondiente.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

