Violenta mañana: Balacera deja tres fallecidos en Paso Ancho

Una balacera cobró la vida de tres hombres la mañana de este miércoles en Paso Ancho.
A las 5:23 a. m., la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta de personas heridas con arma de fuego en Paso Ancho en La Carbonera.
De acuerdo con la información preliminar, en el sitio fueron ubicados tres hombres, con edades estimadas entre los 20 y 40 años, quienes se encontraban tendidos en la calle.
A la llegada del personal de emergencia, los tres pacientes fueron valorados; sin embargo, se confirmó que no tenían sin signos vitales en el lugar.
Varias personas que esperaban el bus tuvieron que correr a resguardarse de las balas.
Para la atención de esta emergencia se movilizó una unidad de soporte avanzado y dos unidades básicas de la Cruz Roja Costarricense. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para el inicio de la investigación correspondiente.