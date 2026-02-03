Alerta por frío en San José y Cartago: fenómeno persistirá durante febrero

San José, Cartago, así como las cordilleras, el cerro Chirripó, el norte de Heredia, Alajuela, San Carlos y otras zonas montañosas son las regiones de Costa Rica donde se está percibiendo frío, y estas condiciones se mantendrán durante todo febrero.

Así lo explicó Juan Diego Naranjo, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), quien indicó que las temperaturas más frías se registran principalmente en las madrugadas.

“Si vemos a Costa Rica con una imagen desde un satélite, observamos al país partido en dos: un lado con nubes y otro despejado. Donde están las nubes, los rayos del sol no calientan el aire y, por lo tanto, la sensación de frío se mantiene”, explicó Naranjo.

Así se ve Costa Rica desde una imagen de satélite, observamos al país partido en dos: un lado con nubes y otro despejado, donde hay nubes es donde se percibe el frío, el 3 de febrero del 2026. Foto: IMN (IMN/IMN)

Vientos fuertes y clima frío seguirán afectando la GAM. Foto: Melissa Fernández (Melissa Fernández)

Agregó que entre las 4 a. m. y las 6 a. m. siempre se registran las temperaturas más bajas, lo que provoca que las mañanas sean frías; sin embargo, conforme avanza el día, se siente un poco de calor, pero en la tarde y noche vuelve a percibirse el frío.

“Las temperaturas frías se perciben en el Valle Central y tienen que ver con la orografía (conjunto de montañas) propia del país. Cartago prácticamente es un valle que está entre el cerro Chirripó y el volcán Irazú, incluso con influencia del Ochomogo, por el aire frío que baja del volcán Irazú hacia San José y Cartago.

“Recordemos que las zonas volcánicas están a altitudes superiores a los 3.600 metros, por lo que son frías durante todo el año, pero en esta época, al estar en temporada invernal del hemisferio norte, las temperaturas bajan aún más”, señaló Naranjo.

El experto concluyó que los empujes fríos continuarán durante febrero, debido a la llegada de masas de aire frío desde el norte del continente, condiciones que podrían extenderse hasta mediados de marzo.

Además, aclaró que actualmente no se presenta el fenómeno de El Niño ni La Niña, ya que cuando ocurre El Niño, los empujes fríos no descienden y febrero suele ser más caliente.

Frío no dará tregua esta semana

Las temperaturas bastante frías que se han sentido en las madrugadas y las mañanas en la Gran Área Metropolitana continuarán, ya que, aunque el empuje frío #13 empezará a perder fuerza a mitad de semana, el empuje frío #14 ingresará casi de inmediato, manteniendo el ambiente frío y ventoso en gran parte del país.

De acuerdo con los pronósticos, el empuje frío #13 mantendrá su influencia este martes y comenzará a disminuir a partir del miércoles. No obstante, los vientos seguirán siendo fuertes, con ráfagas entre 70 y 100 km/h, especialmente en el norte de Guanacaste.

Debido a que el frente frío de este sistema ya alcanzó el sur de Centroamérica, las condiciones frías permanecerán en el país durante los próximos días, extendiéndose incluso hasta miércoles y jueves.

Posteriormente, el empuje frío #14 empezará a modular las condiciones del tiempo a partir de la tarde del jueves y se mantendrá hasta el fin de semana, generando vientos intensos en el Valle Central, Guanacaste y la cordillera de Talamanca, con vientos del norte entre 70 y 90 km/h.

Vientos fuertes y clima frío seguirán afectando la GAM. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Durante este nuevo evento se esperan temperaturas frescas, aunque no tan extremas como las registradas con el empuje frío #13. Aun así, las autoridades recomiendan seguir bien abrigados y mantener precaución, ya que los fuertes vientos ya han provocado emergencias por caída de árboles, ramas e incluso rótulos en distintas zonas del país.

