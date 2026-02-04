Esta es la pena que enfrentaría Celso Gamboa en Estados Unidos y las condiciones que Costa Rica exige

Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, enfrentarían una fuerte condena en los Estados Unidos al ser extraditados, pero antes, ese país debe cumplir con algunas garantías exigidas por la justicia costarricense.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José resolvió este martes los cinco recursos de apelación presentados contra la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio de San José en torno al proceso de extradición, confirmando que Gamboa y López Vega, alias “Pecho de Rata”, deberán ser entregados a las autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, la decisión judicial establece una serie de condiciones para la extradición que el país solicitante deberá cumplir antes de concretar la entrega, especialmente en lo relacionado con las penas de prisión que podrían enfrentar ambos imputados.

Según la resolución, Costa Rica exige que Estados Unidos otorgue garantías formales de que, en caso de ser condenados, ninguno de los dos hombres recibirá penas superiores a los 50 años de prisión, que corresponde al máximo permitido en el sistema penal costarricense.

Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero

Esta disposición surge debido a que la legislación estadounidense contempla sanciones más severas, incluyendo la cadena perpetua, una figura que no está permitida dentro del ordenamiento jurídico costarricense.

Las autoridades judiciales costarricenses solicitaron que el país requirente presente promesas expresas y formales en las que se comprometa a respetar ese límite.

Además, el tribunal estableció que, en caso de que exista una eventual condena, se deberá reconocer y descontar el tiempo de detención en Costa Rica que ambos han permanecido mientras se desarrolla el proceso judicial.

LEA MÁS: Tragedia en Atenas: árbol cae sobre peatón y le provoca la muerte

Los jueces detallaron que el Gobierno de Estados Unidos contará con un plazo de dos meses a partir de la comunicación oficial de la resolución para presentar dichas garantías diplomáticas. Este periodo podría ampliarse si el país solicitante así lo requiere, siempre que no se hayan finalizado los procesos judiciales pendientes en Costa Rica.

El fallo también advierte que, si estas promesas formales no son entregadas dentro del tiempo establecido, la extradición no podrá ejecutarse. En ese caso, las autoridades judiciales costarricenses juzgarán los hechos que se les atribuyen a ambos imputados, conforme a la legislación nacional.

Otra situación para Jonathan Álvarez

En la misma resolución, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José informó que el proceso de extradición contra Jonathan Álvarez fue revocado, por lo que no será enviado a Estados Unidos y su caso será tramitado en Costa Rica por el Ministerio Público.

LEA MÁS: Terrible hallazgo: Encuentran cuerpo de hombre dentro de relleno sanitario en San José

De acuerdo con los magistrados, el elemento que marcó la diferencia entre los casos fue la fecha del 28 de mayo del 2025, cuando entró en vigencia la reforma constitucional a la Ley de Extradición, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Esta modificación permitió esta medida a ciudadanos costarricenses bajo determinadas condiciones, lo que resultó determinante en el análisis de los procesos judiciales resueltos por el tribunal.

Mientras se cumple el plazo otorgado para la presentación de las garantías exigidas, el proceso continuará en trámite dentro de las instancias judiciales correspondientes, a la espera de definir si se concreta o no la entrega de los imputados a las autoridades estadounidenses.