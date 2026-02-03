Sucesos

Tragedia en Atenas: árbol cae sobre peatón y le provoca la muerte

El incidente ocurrió en San Isidro de Atenas, donde la Cruz Roja Costarricense movilizó varias unidades de emergencia

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre falleció la tarde de este martes al caerle un árbol encima en Atenas, Alajuela.

La desgracia ocurrió en San Isidro de Atenas.

últimas horas cruz roja
Un hombre falleció en Atenas al caerle un árbol encima (Cruz Roja/Cortesía)

Según la Cruz Roja, la emergencia fue reportada hace pocos minutos, indicando que el hombre transitaba por una acera cuando ocurrió el incidente.

Tras recibir la alerta, los cuerpos de emergencia despacharon al sitio una unidad básica, una unidad avanzada y una unidad de rescate para atender la situación.

LEA MÁS: Una muchacha de 18 años está en condición crítica tras ataque de perro en Atenas

A la llegada de la primera ambulancia, los socorristas confirmaron que el paciente se encontraba prensado y sin signos vitales.

Actualmente, equipos de rescate trabajan en la liberación del cuerpo para su posterior entrega a las autoridades judiciales, quienes realizarán el levantamiento del cuerpo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidenteárbol le cayó a hombreárbol hombre atenasatenas alajuelarescate
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.