Tragedia en Atenas: árbol cae sobre peatón y le provoca la muerte

Un hombre falleció la tarde de este martes al caerle un árbol encima en Atenas, Alajuela.

La desgracia ocurrió en San Isidro de Atenas.

Según la Cruz Roja, la emergencia fue reportada hace pocos minutos, indicando que el hombre transitaba por una acera cuando ocurrió el incidente.

Tras recibir la alerta, los cuerpos de emergencia despacharon al sitio una unidad básica, una unidad avanzada y una unidad de rescate para atender la situación.

A la llegada de la primera ambulancia, los socorristas confirmaron que el paciente se encontraba prensado y sin signos vitales.

Actualmente, equipos de rescate trabajan en la liberación del cuerpo para su posterior entrega a las autoridades judiciales, quienes realizarán el levantamiento del cuerpo.