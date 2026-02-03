El frío no afloja en la Gran Área Metropolitana: el empuje frío #14 llegará esta semana

Las temperaturas bastante frías que se han sentido en las madrugadas y las mañanas en la Gran Área Metropolitana continuarán, ya que aunque el empuje frío #13 empezará a perder fuerza a mitad de semana, pero el empuje frío #14 ingresará casi de inmediato, manteniendo el ambiente frío y ventoso en gran parte del país.

De acuerdo con los pronósticos, el empuje frío #13 mantendrá su influencia este martes y comenzará a disminuir a partir del miércoles. No obstante, los vientos seguirán siendo fuertes, con ráfagas entre 70 y 100 km/h, especialmente en el norte de Guanacaste.

Debido a que el frente frío de este sistema ya alcanzó el sur de Centroamérica, las condiciones frías permanecerán en el país durante los próximos días, extendiéndose incluso hasta miércoles y jueves.

Posteriormente, el empuje frío #14 empezará a modular las condiciones del tiempo a partir de la tarde del jueves y se mantendrá hasta el fin de semana, generando vientos intensos en el Valle Central, Guanacaste y la cordillera de Talamanca, con vientos del norte entre 70 y 90 km/h.

Vientos fuertes y clima frío seguirán afectando la GAM. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Durante este nuevo evento se esperan temperaturas frescas, aunque no tan extremas como las registradas con el empuje frío #13. Aun así, las autoridades recomiendan seguir bien abrigados y mantener precaución, ya que los fuertes vientos ya han provocado emergencias por caída de árboles, ramas e incluso rótulos en distintas zonas del país.

Las zonas más frías han sido los volcanes Irazú, Poás, sectores montañosos de Coronado, Rancho Redondo y Cartago.

San José con la temperatura más fría

San José amaneció con un frío sin precedentes, al registrar la temperatura más baja en más de 30 años en la estación meteorológica ubicada en el Valle Central.

De acuerdo con los datos oficiales, el termómetro descendió hasta los 12,2 grados Celsius, cifra que se convierte en el mínimo histórico absoluto de esta estación, no solo para febrero, sino para cualquier época del año desde que se llevan registros.

Este valor marca un hito climático para la capital y evidencia la intensidad de las condiciones atmosféricas que afectan al país, caracterizadas por el ingreso de masas de aire frío y una alta presión en la región.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando las temperaturas continúan siendo notablemente bajas en el Valle Central.

