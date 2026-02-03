Una muchacha de 18 años está en condición crítica tras ataque de perro en Atenas

Una mujer de 18 años resultó gravemente herida luego de ser víctima de la mordedura de un perro en un incidente ocurrido en Atenas, Alajuela.

El joven fue trasladado en condición grave a la clínica. (Cruz Roja/Cortesía)

Según la Cruz Roja, el caso fue atendido por personal de emergencias que brindó asistencia en el lugar y, posteriormente, trasladó a la joven en condición crítica a la clínica local para su valoración y atención médica.

Steven Umaña, coordinador operativo regional, confirmó que la paciente requirió traslado urgente debido a la gravedad de las lesiones presentadas.

Por el momento, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque ni sobre el estado actual del animal involucrado.