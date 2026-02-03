Terrible hallazgo: Encuentran cuerpo de hombre dentro de relleno sanitario en San José

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran investigando el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de un relleno sanitario ubicado en calle Morenos, en San José.

El cuerpo del hombre fue trasladado a la Medicatura Forense. (Silvia Coto)

Según la información preliminar, el reporte ingresó a las autoridades a eso de las 12:44 p. m. de este martes, luego de que trabajadores que se encontraban en la zona observaran el cadáver y dieran aviso a las autoridades.

LEA MÁS: Tico se salvó de ser extraditado a Estados Unidos; no creerá de quién se trata y por qué

Tras recibir la alerta, agentes judiciales se desplazaron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes. De momento, el lugar permanece bajo custodia mientras se desarrolla la investigación.

El cuerpo será levantado y remitido a la Morgue Judicial, donde se le realizará la autopsia respectiva con el fin de lograr la identificación del fallecido y determinar con exactitud las causas de la muerte.

LEA MÁS: San José registra la temperatura más baja en los últimos 30 años, no va a creer en cuánto estamos

El caso continúa en investigación por parte del OIJ.