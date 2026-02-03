Tico se salvó de ser extraditado a Estados Unidos; no creerá de quién se trata y por qué

Uno de los costarricenses que se encontraba en la lista de extraditables, pues era requerido por el gobierno de Estados Unidos, como sospechoso de narcotráfico, ya no será enviado a ese país.

Así lo definió el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José la mañana de este martes, el cual informó que Jonathan Álvarez Alfaro, alias “Gato” o “Profe”, ya no será extraditado a los Estados Unidos y más bien será juzgado en nuestro país por los presuntos delitos que habría cometido.

Los jueces que conforman dicho tribunal dieron a conocer esa resolución al mismo tiempo que informaron que el exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, serán extraditados luego de que se resolvieran los cinco recursos de apelación presentados ante la primera sentencia del caso.

“Respecto a Jonathan Álvarez Alfaro, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, por mayoría, con el voto salvado de la jueza Solís Zamora, revoca la concesión de la extradición y dispone que esta persona sea juzgada en Costa Rica, con la legislación nacional, por esos mismos hechos, todos anteriores a la reforma constitucional. La revocatoria se basa exclusivamente en la temporalidad de los hechos atribuidos (anteriores a la reforma constitucional), bajo la misma regla aplicada a los demás casos”, informaron los jueces.

Los jueces justificaron su decisión argumentando que los hechos por los que el gobierno de Estados Unidos acusó a “Profe” ocurrieron antes de que la reforma a la ley de extradición se publicara el 8 de mayo de 2025.

De esta manera, será el Ministerio Público el que asuma el caso contra Álvarez y solicite las respectivas medidas cautelares.