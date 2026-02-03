Extradición de Celso Gamboa: Jueces tomaron decisión final en sonado caso de exmagistrado

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José tomó este martes una decisión final que define de una vez por todas cuál será el destino del exmagistrado Celso Gamboa y lo relacionado con su extradición.

Por medio de un comunicado de prensa enviado por el Poder Judicial, dicho tribunal informó que los jueces a cargo resolvieron los cinco recursos de apelación planteados en el primer proceso de extradición contra nacionales.

“Por unanimidad mantuvo la entrega de Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega por los dos cargos que los requiere el gobierno norteamericano, aunque estableció garantías exigibles al Estado requirente omitidas por el órgano decisor de instancia para su entrega”.

Los jueces definieron de forma definitiva el destino del exmagistrado. (Mayela López/Mayela López)

Los jueces indicaron que esta decisión también aplica para López Vega, alias Pecho de Rata, y justificaron su decisión en que la reforma aplica desde su publicación a hechos futuros y no pasados.

“Por mayoría, con el voto salvado de una jueza, el TASP-SJ sostuvo que la reforma constitucional de extradición aplica para hechos cometidos desde su publicación a futuro y no hacia el pasado”.