Motociclista huyó de un bajonazo y le dispararon sin piedad en Puntarenas

Un muchacho de apellido Ugalde, de 23 años, vivió momentos de terror la noche de este lunes 2 de febrero, luego de lograr huir de un intento de bajonazo de su motocicleta, aunque los atacantes le dispararon en múltiples ocasiones, logrando herirlo.

Los hechos ocurrieron pasadas las 8 p. m. en la carretera que comunica Juanilama de Esparza con Caldera, en Puntarenas. Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ugalde viajaba en su motocicleta cuando fue interceptado por sujetos que también se desplazaban en otra moto.

“Ugalde viajaba en una motocicleta cuando fue interceptado por sujetos en otra, quienes en apariencia intentaron robarle la moto al ofendido. Este logró huir y los sospechosos le dispararon en múltiples ocasiones, logrando herirlo”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Muchacho de 23 años sufrió violento intento de asalto en carretera. Foto: Shirley Vásquez

Producto del ataque, el joven recibió dos impactos de bala en la pierna izquierda. A pesar de las heridas, logró llegar hasta una empresa cercana, donde pidió ayuda.

Posteriormente, fue trasladado al hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, para recibir atención médica. Su condición no fue detallada, pero se mantiene fuera de peligro.

El OIJ de Puntarenas continúa con la investigación para dar con los responsables de este violento intento de asalto.