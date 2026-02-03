Detienen sospechosos de usar cheques sin fondos para estafar a negocios por más de ¢48 millones

A punta de cheques sin fondos, asociados a una cuenta previamente cerrada, dos hombres habrían estafado a múltiples negocios, con lo cual lograron llenarse los bolsillos con más de ¢48 millones.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que a raíz de esta situación realizaron tres allanamientos (dos casas y un taller) este martes para detener a los dos sospechosos.

Se trata de un hombre apellidado Campos, de 57 años, quien fue detenido en Río Conejo en Corralillo, en Cartago; y un sujeto de apellidos Villalobos, de 46 años, quien fue capturado en San Sebastián, San José.

Según la Policía Judicial, ambos sospechosos están vinculados con al menos 14 causas ocurridas entre octubre del 2024 y diciembre del 2025, causando un perjuicio económico de ¢48 millones y $29 mil.

Los dos sospechosos fueron detenidos por medio de tres allanamientos en Cartago y San José. (OIJ/Los dos sospechosos fueron detenidos por medio de tres allanamientos en Cartago y San José.)

De acuerdo con la investigación, los objetivos de los dos hombres fueron negocios como ferreterías, licoreras, llanteras y locales dedicados a vender insumos para piscinas, ubicados en zonas como San José, Acosta, La Uruca y Guadalupe.

“El modo de operar de estos sujetos se basaba en que, en apariencia, contactaban a los comercios solicitando una cotización por artículos de su interés y luego supuestamente les decían que iban a hacer el pago por medio de un depósito en una sucursal.

“Enviaban a una persona a depositar un cheque a una sucursal bancaria, siendo que ese cheque pertenecía a una cuenta cerrada. Una vez hecho el depósito, los sospechosos enviaban el comprobante a los negocios. Luego de entregar los artículos, los ofendidos eran contactados por la entidad bancaria, donde les indican que el cheque fue devuelto debido a que pertenecía a una cuenta cerrada”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial indicó que los allanamientos se mantienen en desarrollo en busca de evidencias para el caso.