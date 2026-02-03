Sucesos

Bomberos atienden emergencia por vehículo que cayó a un guindo en la ruta 32

La emergencia se reportó a tres kilómetros de Ventanas, sobre la ruta 32; rescatistas trabajan en el sitio

Por Silvia Coto

El Cuerpo de Bomberos atiende la caída de un carro en la Ruta 32.

De momento, se han despachado cuatro unidades ante el reporte de un vehículo que se precipitó a un guindo, a unos tres kilómetros de Ventanas, sobre la ruta 32, en San Isidro de Heredia.

Accidente Ruta 32 Zurqui
Bomberos atiende un accidente en la Ruta 32.Foto ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

En este momento, los rescatistas atienden la emergencia en el sitio, todavía no hay detalle de los posibles heridos.

Nota en desarrollo.

