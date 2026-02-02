Sucesos

Niño de 11 años sufrió cortes en la cara tras violento intento de homicidio en La Carpio

El OIJ detuvo a un hombre de 21 años y a un menor de edad como sospechosos de desatar la balacera

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Una violenta balacera que dos sicarios desataron para intentar asesinar a un hombre terminó causándole graves heridas a un niño de 11 años, quien sufrió cortes en el rostro debido a los vidrios que estallaron por los disparos.

A raíz del aterrador hecho, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó dos allanamientos este lunes en el sector de la tercera parada de La Carpio, en La Uruca, con los que logró detener a un hombre apellidado Castro, de 21 años, y a un muchacho de 17 años, ambos sospechosos de cometer el ataque.

LEA MÁS: Crecida del río Chirripó obligó a rescate de emergencia tras empuje frío #13

Juan Pablo Calvo, jefe interino del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, explicó que los hechos por los que fueron detenidos ocurrieron el pasado 19 de enero, a las 4:30 a.m., en La Carpio.

“Los hechos se dieron cuando la víctima se encontraba en una de las esquinas de La Carpio, momento en el que estos sujetos arremetieron con mucha violencia hacia esta persona, disparándole en innumerables ocasiones con armas de fuego“, detalló Calvo.

Allanamientos en San Francisco y Granadilla
Los dos sospechosos fueron detenidos en el sector de La Tercera Parada de La Carpio. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Madre enfrenta nuevamente el dolor por la muerte de su hijo tras reciente situación

El objetivo de los supuestos sicarios sobrevivió al ataque, mientras que muchos de sus disparos impactaron contra un local comercial.

“Producto de esta balacera es que varios impactos ingresaron al interior de un establecimiento comercial, donde un niño, lastimosamente, es alcanzado por una gran cantidad de vidrios, producto de los impactos de bala, y resulta herido en su rostro”, detalló el jefe judicial.

LEA MÁS: Familiar de bebé que murió atropellado en cochera: “Hoy nuestros corazones están de luto, pero el cielo está de fiesta”

Calvo destacó que por medio de los dos allanamientos a las casas de los sospechosos lograron decomisar dos armas de fuego tipo AR-15, dos pistolas, una carabina, munición y aparente droga tipo crack y cocaína.

Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, junto con un informe policial, para que se determine su situación jurídica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Balacera La CarpioNiño herido La Carpio
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.