Niño de 11 años sufrió cortes en la cara tras violento intento de homicidio en La Carpio

Una violenta balacera que dos sicarios desataron para intentar asesinar a un hombre terminó causándole graves heridas a un niño de 11 años, quien sufrió cortes en el rostro debido a los vidrios que estallaron por los disparos.

A raíz del aterrador hecho, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó dos allanamientos este lunes en el sector de la tercera parada de La Carpio, en La Uruca, con los que logró detener a un hombre apellidado Castro, de 21 años, y a un muchacho de 17 años, ambos sospechosos de cometer el ataque.

Juan Pablo Calvo, jefe interino del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, explicó que los hechos por los que fueron detenidos ocurrieron el pasado 19 de enero, a las 4:30 a.m., en La Carpio.

“Los hechos se dieron cuando la víctima se encontraba en una de las esquinas de La Carpio, momento en el que estos sujetos arremetieron con mucha violencia hacia esta persona, disparándole en innumerables ocasiones con armas de fuego“, detalló Calvo.

Los dos sospechosos fueron detenidos en el sector de La Tercera Parada de La Carpio. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El objetivo de los supuestos sicarios sobrevivió al ataque, mientras que muchos de sus disparos impactaron contra un local comercial.

“Producto de esta balacera es que varios impactos ingresaron al interior de un establecimiento comercial, donde un niño, lastimosamente, es alcanzado por una gran cantidad de vidrios, producto de los impactos de bala, y resulta herido en su rostro”, detalló el jefe judicial.

Calvo destacó que por medio de los dos allanamientos a las casas de los sospechosos lograron decomisar dos armas de fuego tipo AR-15, dos pistolas, una carabina, munición y aparente droga tipo crack y cocaína.

Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, junto con un informe policial, para que se determine su situación jurídica.