Crecida del río Chirripó obligó a rescate de emergencia tras empuje frío #13

El mal tiempo provocado por el empuje frío #13 generó momentos de angustia y gran susto la mañana de este lunes en el sector de Bristol, de Batán, Limón, luego de que dos hombres quedaron atrapados por una repentina crecida del río Chirripó.

La Cruz Roja Costarricense informó que la alerta ingresó mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1, donde se reportaron inundaciones y la presencia de dos personas aisladas en una isleta del río.

Mal tiempo por empuje frío #13 causó un susto en el río Chirripó. Foto: Archivo (Cri/cortesia)

Los cruzrojistas desplazaron recursos de Primera Intervención y rescate, logrando ubicar y extraer a los dos hombres, de 60 años y 70, quienes fueron evacuados en bote hasta un lugar seguro.

Tras ser valorados en el sitio, los rescatados no requirieron traslado a un centro médico, aunque el incidente evidenció el riesgo que representan las fuertes lluvias y crecidas repentinas asociadas a las condiciones climáticas actuales.

Las autoridades reiteran el llamado a la precaución, especialmente en zonas cercanas a ríos y áreas propensas a inundaciones, ya que los efectos del empuje frío #13 continúan afectando varias regiones del país.