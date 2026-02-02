Sucesos

Precaución vientos intensos superan los 100 km/h por empuje frío #13

Las condiciones se mantendrán los primeros días de la primera semana de este febrero

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Las autoridades piden precaución por los fuertes vientos que está provocando el paso del empuje frío #13 y el frente frío que avanza hacia el sur de Centroamérica.

La presión atmosférica sobre la región es sumamente elevada y, consecuentemente, se registran ráfagas de viento muy fuertes. Las velocidades más altas se presentan en La Cruz de Guanacaste con 100 kilómetros por hora (km/h) y 80 km/h en Carrillo; en otros puntos los máximos alcanzan 69 km/h en el Cerro Buenavista, Barrio Aranjuez 60 km/h y Santa Ana 67 km/h.

Esta situación propicia cielo nublado y lluvias intermitentes en el Caribe y la zona norte.

LEA MÁS: Mañana fría acompaña el arranque de las elecciones en diferentes zonas del país

Llovizna y neblina, clima
Las condiciones se mantendrán los primeros días de la primer semana de este febrero. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Condiciones se mantendrán durante la semana

Estos efectos se mantendrán los primeros días de esta primera semana de febrero del 2026.

En el Valle Central los vientos andan entre los 50 km/h y los 75 km/h; en las partes montañosas de este sector pueden superar los 100 km/h. Además, se presentarán lloviznas.

LEA MÁS: Dos sujetos son sospechosos de matar a un hombre frente a su pareja cuando salían a comprar pan

“Se pronostica una reducción de las temperaturas hacia el centro y norte del país, así como en regiones del Caribe. En la Gran Área Metropolitana (GAM) podrían presentarse temperaturas mínimas inferiores a los 15 °C, y por debajo de los 10 °C en zonas montañosas, mientras que en las áreas bajas del Caribe y la zona norte los valores se ubicarían entre 16 °C y 18 °C”, señalaron en el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Vientos van hasta los 100 km/h por el empuje frío #13
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empuje frío #13fuertes vientosfríotiempoclima
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.