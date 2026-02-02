Sucesos

Hombre es asesinado a balazos dentro de un vehículo en Siquirres

La víctima fue atacada a balazos dentro de un automóvil en barrio San Martín

Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado por múltiples impactos de bala la tarde de este lunes dentro de un vehículo, en Siquirres.

El suceso ocurrió en las cercanías del antiguo edificio del OIJ, en San Martín.

Al lugar se desplazaron oficiales de la Fuerza Pública y agentes judiciales, quienes mantienen la escena bajo custodia mientras se realizan las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

“El hombre recibió varios impactos de arma de fuego en cabeza y tórax”, informó la Cruz Roja.

De forma paralela, la Policía mantiene un operativo en la zona para dar con los sospechosos del homicidio. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

