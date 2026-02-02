Hombre es asesinado a balazos dentro de un vehículo en Siquirres

Un hombre fue asesinado por múltiples impactos de bala la tarde de este lunes dentro de un vehículo, en Siquirres.

El suceso ocurrió en las cercanías del antiguo edificio del OIJ, en San Martín.

El hombre fue asesinado a balazos dentro de su carro en Siquirres (Cortesía/Cortesía)

Al lugar se desplazaron oficiales de la Fuerza Pública y agentes judiciales, quienes mantienen la escena bajo custodia mientras se realizan las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

LEA MÁS: La violencia no da tregua en el sur de San José otro homicidio sacude Sagrada Familia

“El hombre recibió varios impactos de arma de fuego en cabeza y tórax”, informó la Cruz Roja.

LEA MÁS: Familiar de bebé que murió atropellado en cochera: “Hoy nuestros corazones están de luto, pero el cielo está de fiesta”

De forma paralela, la Policía mantiene un operativo en la zona para dar con los sospechosos del homicidio. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente.