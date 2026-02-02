Familiar de bebé que murió atropellado en cochera: “Hoy nuestros corazones están de luto, pero el cielo está de fiesta”

Una familiar del bebé que este domingo falleció en Desamparados, San José, tras ser atropellado dentro de una cochera, le dedicó un conmovedor mensaje que le deja el corazón hecho pedazos a cualquiera.

La mujer apellidada Sánchez usó su perfil de Facebook para publicar el sentido mensaje en honor al pequeño, que apenas tenía un año y medio.

“Hoy nuestros corazones están de luto, pero el cielo está de fiesta, porque Dios llamó a Su presencia a un angelito puro e inocente. Un bebé que apenas comenzaba su camino en la tierra, pero que ya cumplió su misión: amar y ser amado”, escribió la mujer.

“Señor, recíbelo en Tus brazos eternos, cúbrelo con Tu luz divina y permítele descansar en Tu paz perfecta. Sabemos que ahora está contigo, rodeado de Tu amor infinito”, escribió la mujer.

En su mensaje, Sánchez también le dedicó unas sentidas palabras a la madre del bebito en este momento tan doloroso para toda la familia.

El trágico accidente en el que murió el bebé ocurrió en Desamparados. (cortesía/El trágico accidente en el que murió el bebé ocurrió en Desamparados.)

“Padre Celestial, dale fortaleza a su mamá, a mi nuera y a toda su familia, abrázalos en este momento tan duro, seca sus lágrimas y ayúdales a encontrar consuelo en la fe, aun cuando el dolor sea inmenso y las preguntas no tengan respuesta.

“Hoy no entendemos Tus planes, Señor, pero confiamos en que Tu voluntad es perfecta y que nuestro pequeño ahora vive en Tu gloria. Descansa en paz, angelito hermoso. Aquí te lloramos, pero en el cielo te celebran. Siempre vivirás en nuestros corazones”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la tragedia ocurrió a eso de las 4:30 p.m. del domingo en una casa en Desamparados.

“En apariencia el menor, el cual tenía año y medio de edad, se encontraba en una cochera cuando, supuestamente, un adulto sacó un vehículo de la misma, sin percatarse de que el niño se encontraba en las cercanías del automóvil y de manera involuntaria lo atropelló”, detalló el OIJ.

Los seres queridos llevaron al bebé en un vehículo particular hasta la clínica Marcial Fallas, centro médico en el que fue declarado como fallecido a los pocos minutos.